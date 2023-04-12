Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт

MForum.ru
12.04.2023,
На прошлой неделе, благодаря сертификационному списку китайского агентства TENAA, мы впервые познакомились с Realme 11 Pro и 11 Pro+. Новые данные от агентства 3C показывает, что Realme 11 Pro (RMX3770) поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, а 11 Pro+ (RMX3740) — до 100 Вт.
Ожидается, что оба телефона будут оснащены 6,7-дюймовыми изогнутыми OLED-дисплеями разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также батареями емкостью 5000 мАч.
Realme 11 Pro получит основную камеру разрешением 108 МП, а Pro+ — 200 МП основной сенсор. Основой «железа» новинок станет не анонсированный чипсет MediaTek, который будет дополнен до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.
© Антон Печеровый,
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