Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля

MForum.ru

Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля

13.04.2023, MForum.ru

Следующее крупное мероприятие Xiaomi состоится в Китае 18 апреля 19:00 (по местному времени). Главной новинкой станет Xiaomi 13 Ultra. Однако, на нем будет представлены и другие продукты, включая фитнес-трекер Xiaomi Band 8 и планшеты Xiaomi Pad 6.

Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля

Xiaomi позиционирует серию Xiaomi Pad 6 как мощный инструмент повышения производительности. На рекламном плакате изображен планшет с большим дисплеем с тонкими рамками, клавиатурой с поддержкой NFC и стилусом. Он будет доступен в черном, бежевом и синем цветах.

Оформление блока камер похоже на серию Xiaomi 13, камера Pad 6 будет сдвоенной, с 50 Мп основным сенсором. Также планшет будет оснащен четырьмя динамиками и портом USB-C с поддержкой скорости передачи данных по стандарту USB 3.0.

Многочисленные утечки показали, что линейка будет включать две модели: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. Ожидается, что Pad 6 получит 11-дюймовый ЖК-дисплей 2,8K с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 870 и аккумулятор емкостью 8840 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Pad 6 поступит в продажу в Китае, Индии и на мировых рынках.

Xiaomi Pad 6 Pro, скорее всего, получит 11-дюймовый AMOLED-дисплей 2,8K 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и быструю зарядку мощностью 67 Вт. При этом модель Pro вряд ли выйдет на рынки за пределами Китая.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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