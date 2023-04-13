Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200

13.04.2023, MForum.ru

Компания Xiaomiui обнаружила интересную запись в базе данных IMEI — Xiaomi 13T Pro, а также его китайский аналог Redmi K60 Ultra. База данных показывает номера моделей, что сигнализирует о приближении анонса.

Номера моделей 23078PND5G и 23078RKD5C для 12T Pro и Redmi K60 Ultra соответственно. Часть серийных номеров «2307» предполагает, что устройства будут выпущены где-то в июле этого года, что вполне логично, учитывая, что K50 Ultra был выпущен в августе прошлого года. Глобальный 13T Pro обязательно появится через месяц или два после китайской итерации. По слухам, дуэт будет работать на высокопроизводительном чипсете MediaTek Dimensity 9200, который заменит прошлогодний процессор Snapdragon 8+ Gen 1.