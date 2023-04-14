Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта

MForum.ru
14.04.2023,
Многочисленные утечки показали, что Poco F5 и Poco F5 Pro находятся в разработке. Ожидается, что оба смартфона поступят в продажу во втором квартале этого года.
Redmi Note 12 Turbo
По имеющимся данным Poco F5 Pro не будет доступен в Индии, в этой стране будет представлена только базовая модуль. В тоже время новинки поступят на мировой рынок. По информации Параса Гуглани (Paras Guglani) новинки будут доступны в трех цветовых вариантах – черный, белый и синий. Poco F5 будет поставляться в конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ для хранения данных. Также источник отметил, что F5 Pro будет поставляться с аналогичными объемами памяти.
Вероятно, Poco F5 и F5 Pro станут переименованными версиями Redmi Note 12 Turbo и Redmi K60, которые доступны только на китайском рынке. Poco F5 и Poco F5 Pro будут оснащены 6,67-дюймовыми AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Разрешение экрана Poco F5 составит FHD+, модель Pro получит более высокое разрешение – QHD+. В программной части смартфон будут поставляться с ОС Android 13 и MIUI 14.
Для селфи у Poco F5 предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели обоих смартфонов будут установлены 64-мегапиксельная основная камера с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный сенсор сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки. F5 оснастят боковым датчиком отпечатков пальцев, тогда как вариант Pro снабдят датчиком отпечатков пальцев под дисплеем.
F5 и F5 Pro будут базироваться на чипсетах Snapdragon 7+ Gen 2 и Snapdragon 8+ Gen 1, соответственно. Оба телефона будут поставляться с оперативной памятью LPDDR5, хранилищем UFS 3.1 и аккумулятором емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Кроме того, модель Pro также будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.
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