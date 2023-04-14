Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

14.04.2023, MForum.ru

Xiaomi представила в Китае новый внешний аккумулятор под названием Xiaomi Power Bank 10000 мАч 22,5 Вт Lite. Он поставляется с портом USB Type-C и двумя портами USB Type-A, что позволяет пользователям одновременно заряжать несколько устройств. Самое главное, что аксессуар тонкий (15 мм) и весит всего 225 г. Даже его стороны изогнуты для удобного захвата.

В дополнение к емкости аккумулятора 10000 мАч, внешний аккумулятор совместим с различными протоколами быстрой зарядки, включая PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE и SFCP. Это позволяет аккумулятору заряжать совместимые устройства мощностью до 22,5 Вт через порт USB Type-C и до 12 Вт через порты USB Type-A. Более того, сам блок питания можно заряжать мощностью до 22,5 Вт с помощью совместимого зарядного устройства.

Xiaomi утверждает, что новинка может заряжать iPhone со скоростью до 20 Вт, что позволяет полностью зарядить iPhone 13 примерно за 2 часа. Кроме того, Power Bank может полностью зарядить Xiaomi 13 всего за 1,3 часа. Аккумулятор также оснащен интеллектуальной технологией зарядки, которая позволяет переключаться между различными скоростями зарядки в зависимости от устройства и сценария, что позволяет заряжать другие гаджеты, такие как наушники TWS.

Для обеспечения безопасности используются несколько функций защиты, таких как защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и защита от низкого напряжения. Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite также оснащен светодиодным индикатором на верхней стороне.

Что касается цены и доступности, Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite стоит 79 юаней (~ 11 долларов США). Его можно купить в Китае через магазин Xiaomi в единственном белом цвете.