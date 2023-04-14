Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

MForum.ru

Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

14.04.2023, MForum.ru

Xiaomi представила в Китае новый внешний аккумулятор под названием Xiaomi Power Bank 10000 мАч 22,5 Вт Lite. Он поставляется с портом USB Type-C и двумя портами USB Type-A, что позволяет пользователям одновременно заряжать несколько устройств. Самое главное, что аксессуар тонкий (15 мм) и весит всего 225 г. Даже его стороны изогнуты для удобного захвата.

Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

В дополнение к емкости аккумулятора 10000 мАч, внешний аккумулятор совместим с различными протоколами быстрой зарядки, включая PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE и SFCP. Это позволяет аккумулятору заряжать совместимые устройства мощностью до 22,5 Вт через порт USB Type-C и до 12 Вт через порты USB Type-A. Более того, сам блок питания можно заряжать мощностью до 22,5 Вт с помощью совместимого зарядного устройства.

Xiaomi утверждает, что новинка может заряжать iPhone со скоростью до 20 Вт, что позволяет полностью зарядить iPhone 13 примерно за 2 часа. Кроме того, Power Bank может полностью зарядить Xiaomi 13 всего за 1,3 часа. Аккумулятор также оснащен интеллектуальной технологией зарядки, которая позволяет переключаться между различными скоростями зарядки в зависимости от устройства и сценария, что позволяет заряжать другие гаджеты, такие как наушники TWS.

Для обеспечения безопасности используются несколько функций защиты, таких как защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания и защита от низкого напряжения. Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite также оснащен светодиодным индикатором на верхней стороне.

Что касается цены и доступности, Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite стоит 79 юаней (~ 11 долларов США). Его можно купить в Китае через магазин Xiaomi в единственном белом цвете.

Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

29.03. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:26 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные услуги. SD-WAN. МТС] SUNLIGHT начал трансформировать сетевую инфраструктуру с помощью #CloudMTS 13 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
Вчера 14:25 ABloud Тема: VoWifi (11.08.2014)
[Развитие сетей. VoWiFi. Курская область. Вымпелком] билайн предоставляет возможность клиентам в Курской области звонить и отправлять СМС через Wi-Fi билайн запустил в Курской области технологию ...
Вчера 10:43 ABloud Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Кемеровская область. МегаФон] МегаФон признан лидером в Кемерове по скорости мобильного интернета 12 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Информационно аналитическое ...
12.04.2023 17:56 ABloud Тема: Владимирская область (04.12.2007)
[Видеонаблюдение. M2M. Владимирская область. МТС] Во Владимирской области МТС поможет предотвращать лесные пожары 12 апреля 2023 г., Владимир, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru. - ПАО «МТС» ...
12.04.2023 16:08 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Новосибирская область. ЦОД. ВымпелКом] билайн бизнес и Key Point до конца года запустят дата-центр в Новосибирске 10 апреля 2023 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru - группа компаний ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A1 5G замечен на сайте China Telecom / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord CE 3 Lite со 108 Мп камерой и быстрой зарядкой 67 Вт / MForum.ru

04.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: