Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье

MForum.ru
14.04.2023,
Xiaomi Band 8 появится на следующей неделе. Это будет нечто большее, чем устройство для простого ношения на запястье. Тизеры, опубликованные генеральным директором компании Лэй Цзюнем, показывают, что новинку можно носить как подвеску и как модный аксессуар.
Исполнительный директор сообщил, что будет не менее пяти различных ремешков, каждый из которых будет более стильным, чем предыдущий. Новинка будет иметь форму таблетки с тремя разными штифтами, чтобы прикрепить разные ремешки или даже надеть его на обувь.
Таким образом, Xiaomi решила отказаться от единого ремешка, который был частью идентичности Band в течение многих лет. Теперь будут предлагаться ремешки из двух и даже для более частей. В части спецификаций ожидаются 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с AOD, разные циферблаты и более 100 спортивных режимов. Цена Xiaomi Band 8, вероятно, составит около 250 юаней, что эквивалентно 35 долларов США / 30 евро.
© Антон Печеровый,
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