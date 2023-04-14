Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье

14.04.2023, MForum,.ru

Xiaomi Band 8 появится на следующей неделе. Это будет нечто большее, чем устройство для простого ношения на запястье. Тизеры, опубликованные генеральным директором компании Лэй Цзюнем, показывают, что новинку можно носить как подвеску и как модный аксессуар.

Исполнительный директор сообщил, что будет не менее пяти различных ремешков, каждый из которых будет более стильным, чем предыдущий. Новинка будет иметь форму таблетки с тремя разными штифтами, чтобы прикрепить разные ремешки или даже надеть его на обувь.

Таким образом, Xiaomi решила отказаться от единого ремешка, который был частью идентичности Band в течение многих лет. Теперь будут предлагаться ремешки из двух и даже для более частей. В части спецификаций ожидаются 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей с AOD, разные циферблаты и более 100 спортивных режимов. Цена Xiaomi Band 8, вероятно, составит около 250 юаней, что эквивалентно 35 долларов США / 30 евро.