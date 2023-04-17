Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально

17.04.2023, MForum.ru

Поклонники Xiaomi с нетерпением ждали официальной презентации смартфона Xiaomi 13 Ultra, который долгое время был объектом утечек. Недавно сообщалось, что устройство проработает 60 минут при одном проценте заряда батареи, что впечатляет.

Термин «убийца флагманов» часто безрассудно используется в индустрии смартфонов, но Xiaomi удавалось делать это в прошлом, и похоже, что компания находится на пути к тому, чтобы снова достичь того же результата. Xiaomi 13 Ultra официально представлен компанией, новинка получила некоторые впечатляющие функции и стильный дизайн.

Одной из самых ярких особенностей Xiaomi Mi 13 Ultra является дизайн задней панели. В прошлом он появлялся в Интернете. Задняя крышка оливково-зеленого цвета и пигментированной кожи в сочетании с дизайном камеры способствует потрясающей визуальной привлекательности. И это еще не все — Xiaomi Mi 13 Ultra получил «дисковое» оформление модуля камеры, придающее элегантность общему дизайну.

Внутри Xiaomi 13 Ultra находится процессор Snapdragon 8 Gen 2 SoC, память LPDDR5X и флэш-память типа UFS 4.0. Новинка оснащена до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, чего более чем достаточно даже для самых требовательных пользователей. Кроме того, компания заявляет, что новинка обеспечивает пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68.

Xiaomi 13 Ultra оснащен новым объективом Leica Summicron, камерами нового поколения с большой апертурой на всех фокусных расстояниях. Новинка получила четыре камеры Leica, каждая из которых имеет разрешение 50 миллионов пикселей и большую апертуру. Смартфон поддерживает моментальные снимки, съемку ночных сцен и видеосъемку 8K, что делает его мечтой фотографа.

Используются 4 сенсора Sony, один из которых — IMX989, а остальные — IMX858. Основная камера Xiaomi 13 Ultra также может похвастаться «переменной апертурой Leica One-inch Variable Aperture», обеспечивающей два размера диафрагмы: f/1,9 и f/4,0. Эта функция позволяет устройству делать потрясающие фотографии в различных условиях освещения.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч, при этом поддерживается зарядка мощность 90 Вт и беспроводная зарядка до 50 Вт. Также смартфон оснащен собственной технологией рассеивания тепла с кольцевым охлаждающим насосом, что позволяет ему вести непрерывную съемку в 4K при 60 кадрах в секунду без пропуска кадров на протяжении всего процесса.

Чтобы сделать новинку еще более ориентированную на фотографию, компания выпустила дополнительный набор рукояток, придающих устройству дизайн фотокамеры и дополняющих наклонную заднюю крышку. Таким образом, новинка может стать идеальным аксессуаром для тех, кто серьезно относится к мобильной фотографии и хочет получить максимальную отдачу от своего устройства.

В предыдущем отчете ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 13 Ultra будет поставляться в трех конфигурациях, таких как 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Эти модели могут стоить 6 299 юаней (~ 916 долларов), 6 799 юаней (~ 990 долларов) и 7 499 юаней (~ 1090 долларов) соответственно. Топовая версия Xiaomi Mi 13 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти может стоить 7 999 юаней (~ 1163 доллара США).