Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально

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Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально

17.04.2023, MForum.ru

Поклонники Xiaomi с нетерпением ждали официальной презентации смартфона Xiaomi 13 Ultra, который долгое время был объектом утечек. Недавно сообщалось, что устройство проработает 60 минут при одном проценте заряда батареи, что впечатляет.

Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально

Термин «убийца флагманов» часто безрассудно используется в индустрии смартфонов, но Xiaomi удавалось делать это в прошлом, и похоже, что компания находится на пути к тому, чтобы снова достичь того же результата. Xiaomi 13 Ultra официально представлен компанией, новинка получила некоторые впечатляющие функции и стильный дизайн.

Одной из самых ярких особенностей Xiaomi Mi 13 Ultra является дизайн задней панели. В прошлом он появлялся в Интернете. Задняя крышка оливково-зеленого цвета и пигментированной кожи в сочетании с дизайном камеры способствует потрясающей визуальной привлекательности. И это еще не все — Xiaomi Mi 13 Ultra получил «дисковое» оформление модуля камеры, придающее элегантность общему дизайну.

Внутри Xiaomi 13 Ultra находится процессор Snapdragon 8 Gen 2 SoC, память LPDDR5X и флэш-память типа UFS 4.0. Новинка оснащена до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, чего более чем достаточно даже для самых требовательных пользователей. Кроме того, компания заявляет, что новинка обеспечивает пыле- и водонепроницаемость по стандарту IP68.

Xiaomi 13 Ultra оснащен новым объективом Leica Summicron, камерами нового поколения с большой апертурой на всех фокусных расстояниях. Новинка получила четыре камеры Leica, каждая из которых имеет разрешение 50 миллионов пикселей и большую апертуру. Смартфон поддерживает моментальные снимки, съемку ночных сцен и видеосъемку 8K, что делает его мечтой фотографа.

Используются 4 сенсора Sony, один из которых — IMX989, а остальные — IMX858. Основная камера Xiaomi 13 Ultra также может похвастаться «переменной апертурой Leica One-inch Variable Aperture», обеспечивающей два размера диафрагмы: f/1,9 и f/4,0. Эта функция позволяет устройству делать потрясающие фотографии в различных условиях освещения.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч, при этом поддерживается зарядка мощность 90 Вт и беспроводная зарядка до 50 Вт. Также смартфон оснащен собственной технологией рассеивания тепла с кольцевым охлаждающим насосом, что позволяет ему вести непрерывную съемку в 4K при 60 кадрах в секунду без пропуска кадров на протяжении всего процесса.

Чтобы сделать новинку еще более ориентированную на фотографию, компания выпустила дополнительный набор рукояток, придающих устройству дизайн фотокамеры и дополняющих наклонную заднюю крышку. Таким образом, новинка может стать идеальным аксессуаром для тех, кто серьезно относится к мобильной фотографии и хочет получить максимальную отдачу от своего устройства.

В предыдущем отчете ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 13 Ultra будет поставляться в трех конфигурациях, таких как 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. Эти модели могут стоить 6 299 юаней (~ 916 долларов), 6 799 юаней (~ 990 долларов) и 7 499 юаней (~ 1090 долларов) соответственно. Топовая версия Xiaomi Mi 13 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти может стоить 7 999 юаней (~ 1163 доллара США).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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