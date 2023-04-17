Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro

MForum.ru

Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro

17.04.2023, MForum.ru

Vivo работает над серией смартфонов S17 для китайского рынка. Как утверждают информированные источники, линейка S17 будет конкурировать со смартфонами серии Honor 90 и Oppo Reno 10 на домашнем рынке. Ожидается, что эти модели Vivo, Honor и Oppo будут запущены в мае и станут доступны для покупки во время китайского торгового фестиваля 618 в июне.

Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro

В новом посте Weibo (через TechGoing) типстер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики Vivo S17 и S17 Pro. Ранее сообщалось, что линейка Vivo S17 будет состоять из трех моделей, таких как Vivo S17e (V2285A), Vivo S17 (V2283A) и Vivo S17 Pro (V2284A).

В настоящее время нет информации о чипсете, на котором работает модель S17e. В последнем отчете DCS утверждает, что Vivo S17 будет базироваться на Snapdragon SM7325 (видимо речь идет о Snapdragon 778G или Snapdragon 782G). Vivo S17 Pro получит чипсет Dimensity 8200. Напомним, Vivo S16 и S16 Pro были оснащены чипсетами Snapdragon 870 и Dimensity 8200, соответственно.

DCS также сообщила, что Vivo S17 и S17 Pro будут оснащены OLED-дисплеями от компании BOE, разрешение экрана составит 1,5K. Диагонали экранов источник не раскрывает. Однако в предыдущих отчетах утверждалось, что дисплеи серии S17 будут иметь изогнутые края.

Тыловая камера Vivo S17 и S17 Pro основана на 50-мегапиксельнром основном сенсоре Sony IMX766V и получит поддержку оптической стабилизации изображения (OIS). В дополнение к нему будет присутствовать 12-мегапиксельная телеобъектив IMX663. Информации о других модулях камеры устройств линейки пока не раскрывается. Зато утечка показывает, что серия Vivo S17 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 80 Вт, емкость аккумулятора пока не раскрывается.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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