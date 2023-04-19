Анонсы: Xiaomi Band 8 представлен официально

19.04.2023, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смарт-браслет Band 8. Восьмая итерация Xiaomi Band сохранила 1,62-дюймовый AMOLED-экран в форме таблетки, как у своего предшественника.

Разрешение экрана составляет 490 x 192 пикселей, частота обновления 60 Гц. Band 8 также поддерживает Always on Display, а пиковая яркость экрана составляет 600 нит, что на 100 нит больше, чем у Band 7.

Xiaomi Band 8 по-прежнему водонепроницаем – до 5 атм и вес 27 грамм. Датчики отслеживания здоровья остаются неизменными: пульсометр, датчик уровня кислорода в крови, а также отслеживание сна и стресса.

В активе новинки базовый набор функций для отслеживания фитнес-активностей, но с дополнительными преимуществами интерактивных фитнес-курсов, в которых используется акселерометр Band 8, помогающий отслеживать ваши движения в режиме реального времени. Эти курсы будут предлагаться в приложении Mi Fitness от Xiaomi, а пошаговые инструкции – отображаться на телефоне или планшете.

Xiaomi может похвастаться более длительным временем автономной работы: 16 дней при обычном использовании и 6 дней при включенном режиме AOD. Band 8 также получает новое двухконтактное зарядное устройство, которое обещает полную зарядку аккумулятора емкостью 190 мАч за один час.

Band 8 поставляется с множеством официальных вариантов ремешков от Xiaomi, включая всевозможные материалы, такие как кожа, нейлоновая ткань и металл в различных стилях. Xiaomi также предлагает подвесной аксессуар, а также клипсу, которую можно прикрепить к обуви для более продвинутого отслеживания и контроля осанки.

Цены на Xiaomi Band 8 установлены на уровне 249 юаней ($40) и 299 юаней ($43) для версии NFC. Информации о ценах и сроках международного релиза пока нет.