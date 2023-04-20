Анонсы: Samsung Galaxy A24 представлен официально

MForum.ru
20.04.2023,
Samsung Vietnam разместила на своем веб-сайте информацию о смартфоне Galaxy A24, благодаря чему были подтверждены характеристики устройства. Единственный вопрос, который остается открытым – цена новинки и сроки ее доступности.
Galaxy A24 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED разрешением FHD+ и каплевидным вырезом для 13-мегапиксельной фронтальной камеры. Официального подтверждения частоты обновления экрана нет, но предыдущие слухи указывают на панель с частотой 90 Гц.
Samsung Galaxy A24 оснащен чипсетом MediaTek Helio G99, а также 6/8 ГБ ОЗУ в паре с 128 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью microSD. На задней панели находится основная камера разрешением 50 МП с OIS, 5 Мп сверхширокоугольный модуль и макрокамера на 2 МП.
Похоже, программная часть базируется на Android 13, предположительно с OneUI 5.1 поверх. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт.
Samsung Galaxy A24 будет доступен в черном, бордовом, зеленом и серебристом цветах. Цены еще не подтверждены, но утечки указывают на цену ниже 200 евро в Европе.
© Антон Печеровый,
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