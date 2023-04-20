Анонсы: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro представлены официально

MForum.ru
20.04.2023,
Компания Xiaomi представила планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro. По сравнению с предшественниками новинки получили обновления в ключевых спецификациях, включая новые чипсеты, улучшенные дисплеи, а также свежий новый дизайн, вдохновленный телефонами серии Xiaomi 13.
Оба планшета оснащены 11-дюймовыми IPS-дисплеями разрешением 1800 x 2880 пикселей (соотношение сторон 16:10). Модель Pro поддерживает более быструю частоту обновления 144 Гц, в то время как базовая версия сохраняет 120 Гц, как в серии Pad 5.
Xiaomi Pad 6 Pro оснащен прошлогодним флагманским чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, а Pad 6 базируется на процессоре Snapdragon 870. В программной части оба планшета оснащены MIUI Pad 14 на базе Android 13. Xiaomi Pad 6 Pro получил аккумулятор емкостью 8600 мАч с зарядкой 67 Вт, в то время как Pad 6 оснащен аккумулятором немного большей емкости – 8840 мАч, но с более медленной зарядкой 33 Вт.
Фоточасть Pad 6 Pro включает в себя 50-мегапиксельный сенсор основной камеры на задней панели и новый 20-мегапиксельный сенсор на передней панели. Фронтальная камера поддерживает автоматическое отслеживание, чтобы следить за положением лица пользователя во время видеозвонков. Pad 6 сохранил с 13-мегапиксельную тыловую камеру и 8-мегапиксельную фронтальную. Оба планшета оснащены четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos.
Xiaomi также анонсировала новый чехол для клавиатуры и смарт-ручку второго поколения с более низкой задержкой ввода, более длительным временем автономной работы и повышенной износостойкостью наконечника пера.
Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro выпускаются в черном, синем и золотом цветах шампанского. Xiaomi Pad 6 стоит от 1999 юаней ($291) за модель 6/128 ГБ. Версия на 8/128 ГБ обойдется в 2099 юаней ($305), модель на 8/256 ГБ — 2399 юаней ($349).
Xiaomi Pad 6 Pro оценен в 2699 юаней ($392) за базовую комплектацию 8/256 ГБ. Также он доступен в комплектациях 8/256 ГБ (2 699 юаней) и 12/256 ГБ (2 999 юаней), топовая модель 12/512 ГБ стоит 3 299 юаней ($480).
Оба планшета уже доступны по предварительному заказу в Китае, а открытые продажи должны начаться 21 апреля. Международные цены и доступность не уточняются.
© Антон Печеровый,
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