Анонсы: Флагманский планшет Vivo Pad2 представлен официально

21.04.2023, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала в Китае планшет Vivo Pad2. Новинка оснащена 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Dimensity 9000, также батареей емкостью 10 000 мАч.

Экран Vivo Pad2 имеет соотношение сторон 7:5, что может пригодиться при работе с вертикальным контентом. Pad 2 сочетает в себе цельный металлический корпус и четыре динамика со специальной настройкой Golden Ear.

Vivo Pad2 базируется на чипсете Dimensity 9000 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится основная камера разрешением 13 Мп, а также макрообъектив разрешением 2 Мп. На передней панели разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера. За автономную работу отвечает мощная батарея емкостью 10 000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Программная составляющая включается в себя OriginOS 3 поверх Android 13. Vivo также представила новый чехол-клавиатуру со встроенным трекпадом и стилусом второго поколения, который крепится к боковой панели планшета с помощью магнитов.

Vivo Pad2 выпускается в сером, синем и фиолетовом цветах. Стоимость новинки начинается от 2499 юаней (364 доллара США) за базовую комплектацию 8/128 ГБ и доходит до 3399 юаней (495 долларов США) за модель 12/512 ГБ. Международные цены и доступность еще не объявлены.