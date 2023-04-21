Анонсы: Флагманский планшет Vivo Pad2 представлен официально

MForum.ru
21.04.2023,
Компания Vivo анонсировала в Китае планшет Vivo Pad2. Новинка оснащена 12,1-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, чипсетом Dimensity 9000, также батареей емкостью 10 000 мАч.
Экран Vivo Pad2 имеет соотношение сторон 7:5, что может пригодиться при работе с вертикальным контентом. Pad 2 сочетает в себе цельный металлический корпус и четыре динамика со специальной настройкой Golden Ear.
Vivo Pad2 базируется на чипсете Dimensity 9000 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. На задней панели находится основная камера разрешением 13 Мп, а также макрообъектив разрешением 2 Мп. На передней панели разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера. За автономную работу отвечает мощная батарея емкостью 10 000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.
Программная составляющая включается в себя OriginOS 3 поверх Android 13. Vivo также представила новый чехол-клавиатуру со встроенным трекпадом и стилусом второго поколения, который крепится к боковой панели планшета с помощью магнитов.
Vivo Pad2 выпускается в сером, синем и фиолетовом цветах. Стоимость новинки начинается от 2499 юаней (364 доллара США) за базовую комплектацию 8/128 ГБ и доходит до 3399 юаней (495 долларов США) за модель 12/512 ГБ. Международные цены и доступность еще не объявлены.
© Антон Печеровый,
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