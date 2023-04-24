Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020

MForum.ru

Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020

24.04.2023, MForum.ru

Компания Honor представила в Китае смартфон X50i. Это преемник, представленного в июле 2022 года, смартфона Honor X40i, который базировался на процессоре Dimensity 700. X50i оснащен новейшим чипсетом Dimensity серии 6000, дисплеем с частотой обновления 90 Гц и 100 Мп камерой.

Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020

Honor X50i оснащен 6,73-дюймовым IPS-панелью с круглым вырезом. Дисплей поддерживает разрешение Full HD+ (2388 x 1080 пикселей), частоту обновления 90 Гц, а соотношение экрана к корпусу 93,6%. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце.

Honor X50i базируется на чипсете Dimensity 6020, который дополняют до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, до 7 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Honor X50i оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.

Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп, тыловая камера сдвоенная – основной сенсор разрешением 100 Мп дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Также присутствует тройная светодиодная вспышка на задней панели. Смартфон поставляется с предустановленной ОС Android 13 и последней версией пользовательского интерфейса Magic UI 6.1. Толщина смартфона 7,48 мм, вес – 179 грамм.

Honor X50i выпускается в двух конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти. Эти варианты стоят 1499 юаней (~ 217 долларов) и 1699 юаней (~ 247 долларов), соответственно. Он поставляется в четырех цветах, таких как черный, зеленый, белый и розовый. О глобальном релизе устройства пока ничего не сообщается.

Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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