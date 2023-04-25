Анонсы: Представлен Nokia 105 4G (2023)

MForum.ru
25.04.2023,
HMD Global объявила о выпуске обновленной версии классического мобильного телефона Nokia 105 4G. Новая версия оснащена аккумулятором большего размера, что обещает более длительное время автономной работы, чем у предшественника. В настоящее время он доступен для предварительного заказа по сниженной цене 199 юаней (~ 29 долларов США). Обычная цена составит 229 юаней.
Nokia 105 4G (2023) предлагает несколько обновлений: увеличение емкости аккумулятора на 42% до 1450 мАч, расширение памяти на 32 ГБ, Bluetooth 5.0 и поддержку музыки Migu и функций Himalaya. Основа аппаратной платформы – чип UNISOC T107. Телефон доступен в черном и синем цветах.
Несмотря на изменения, новый телефон сохраняет классический дизайн моноблока и физические кнопки, что делает его идеальным выбором для пожилых пользователей, студентов и тех, кто нуждается в резервном телефоне. Nokia 105 4G HIA остается интересной функцией, обеспечивая быстрый доступ к Alipay. Доступ к платежному QR-коду или штрих-коду можно получить, нажав «Код оплаты».
Nokia 105 4G поддерживает две карты с двумя полноценными 4G Netcom. Поддерживаются голосовые вызовы VoLTE HD. Другие функции Nokia 105 4G включают беспроводное внешнее радио, которое можно воспроизводить через динамик или без наушников. Доступен фонарик, его включения или выключения служит кнопка «направление вверх». И, конечно же, на телефоне предустановлена классическая игра «Змейка».
Nokia 105 4G(2023) поступит в продажу 28 апреля.
© Антон Печеровый,
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