Анонсы: Представлен Vivo Y78+ c 6.78-дюймовым 120 Гц AMOLED-дисплеем и Snapdragon 695

25.04.2023, MForum.ru

Vivo представила смартфон Y78+, оснащенный большим экраном и емкой АКБ. В Китае новинка поступит в продажу 26 апреля по цене 1600 юаней за модель 8/128 ГБ ($230). Также будут доступны версии 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по ценам 1800 и 2000 юаней, соответственно.

Главной особенностью Vivo Y78+ является его экран — 6,78-дюймовая AMOLED-панель разрешением FHD+ (20:9), частотой обновления 120 Гц и отличной цветопередачей со 100% охватом DCI-P3 (105% NTSC). Экран довольно яркий, максимальная яркость составляет 1300 нит. Причем, это изогнутый дисплей, похожий на более премиальные предложения, под дисплеем размещен сканер отпечатков пальцев.

Еще одна особенность – аккумулятор емкостью 5000 мАч, который можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 44 Вт через порт USB-C. Он также служит для подключения наушников, но есть поддержка Bluetooth 5.1 с aptX HD/Adaptive и LDAC.

Vivo не поскупилась на память – в наличии 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X (+ до 8 Гб виртуальной памяти), также 128 или 256 ГБ UFS. 2.2 (слота для microSD нет). Основа аппаратной платформы – довольно старый чипсет Snapdragon 695, с точки зрения производительности чудес от новинки ждать не стоит. Программная основа – OriginOS 3 на базе Android 13.

Фоточасть включает в себя тыловую камеру с основным датчиком 50MP (объектив f / 1,8 с OIS), но скорость записи видео ограничена 1080p из-за чипсета. Основной сенсор дополняет 2 Мп датчик глубины сцены. На передней панели размещена 8-мегапиксельная селфи-камера (f / 2.0).

Vivo Y78+ доступен в синем, желтом и черном цветах, все три цвета имеют небольшой эффект градиента.