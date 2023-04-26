Анонсы: Poco F5 получит Snapdragon 7+ Gen 2 и 12 Гб ОЗУ

26.04.2023, MForum.ru

На прошлой неделе в Geekbench засветился смартфон Poco F5 Pro, а героем сегодняшней утечки стал аппарат с модельным номером 23049PCD8G. Ожидается, что за ним скрывается базовая версия Poco F5 со Snapdragon 7+ Gen 2 на борту.

Аккаунт Snapdragon India в Твиттере позже подтвердил, что это действительно Poco F5, который станет первым телефоном в Индии с этим чипсетом 7-й серии. По данным производителя, платформа обеспечит повышение общей производительности на 50%, повышение энергоэффективности на 13% и повышение производительности искусственного интеллекта в 2 раза по сравнению со Snapdragon 7 Gen 1.

Эти характеристики Poco F5 подозрительно похожи на Redmi Note 12 Turbo, который в настоящее время доступен только в Китае. Неудивительно, если они окажутся идентичными, таким образом, Poco F5 может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 67 Вт и MIUI 14 поверх ОС Android 13. Другие характеристики должны включать 6,67-дюймовый AMOLED и основную камеру разрешением 64 Мп.

Напомню, Poco F-серия — самая мощная линейка в портфолио бренда. Чипсет Snapdragon 7+ Gen 2 может звучать как понижение по сравнению со Snapdragon 870 на Poco F4, но на самом деле новая платформа Qualcomm обеспечивает более эффективное использование батареи и улучшенную производительность. А 12 Гб ОЗУ будет достаточно даже самым требовательным пользователям.

Redmi Note 12 Turbo