Анонсы: Vivo iQOO Neo 8 Pro получит зарядку 120 Вт

02.05.2023, MForum.ru

Анонс серии iQOO Neo 8 ожидается в этом месяце. Смартфон Vivo iQOO Neo 8 Pro станет одним из первых устройств с новым чипсетом Mediatek Dimensity 9200+. Новинка уже сертифицирована CCC (модельный номер V2302A), что подтверждает поддержку быстрой зарядки 120 Вт.

Таким образом, iQOO Neo 8 Pro станет первым смартфоном серии Neo с поддержкой столь мощной зарядки. Впрочем, в самом стандарте нет ничего нового — он был частью портфолио vivo с момента запуска iQOO 5 Pro почти три года назад. Используется зарядное устройство 20 В / 6 А. Ранее Vivo сертифицировала S17e с зарядкой 80 Вт, что также является улучшением по сравнению с предыдущими устройствами S.

Новое устройство iQOO Neo уже тестировалось в Geekbench на прошлой неделе, благодаря чему стало известно о втором крупном улучшении – 16 ГБ ОЗУ. Остается дождаться, когда бренд vivo официально объявит дату запуска и начнет публиковать тизеры.