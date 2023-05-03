Анонсы: Представлен Moto G 5G на базе Snapdragon 480+

03.05.2023, MForum.ru

Несколько лет назад Motorola представила Moto G 5G. Это новинка позиционировалась как самый дешевый смартфон бренда с поддержкой сетей пятого поколения. В 2022 модель была обновлена, а теперь представлено следующей поколение популярного устройства.

Moto G 5G (2023) поддерживает подключение к сети 5G с частотой менее 6 ГГц благодаря чипсету Snapdragon 480+. Впрочем, сама по себе эта возможность была и в прошлом поколении. Однако эта модель будет стоить 250 долларов, а модель 2022 года стоила 400 долларов.

Moto G 5G (2023) сочетает в себе набор микросхем SD 480+ с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а также слот microSD, в который можно вместить карты объемом до 1 ТБ. В программной части речь идет об Android 13.

Как и модель 2022 года, новый Moto G 5G оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1600 x 720 пикселей (20:9). Однако в этом году дисплей будет поддерживать частоту обновления частотой 120 Гц (вместо 90 Гц у предшественника). Оригинальный телефон 2020 года имел 6,7-дюймовый дисплей FHD+, однако он никогда не был доступен в Северной Америке.

Новинка получила водоотталкивающее покрытие, ее толщина составляет 8,4 мм, вес — 189 г. Снизу, рядом с портом USB-C, находится разъем для наушников 3,5 мм. Этот порт используется для зарядки аккумулятора емкостью 5000 мАч мощностью 15 Вт, а также для передачи данных (USB 2.0). Также на борту стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

На задней панели размещена 48-мегапиксельная камера (диафрагма f / 1,7, исходные пиксели 0,8 мкм, 1,6 мкм после биннинга), а также пара 2-мегапиксельных модулей — один для определения глубины сцены, второй для макросъемки. Основная камера может записывать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Также присутствует 8-мегапиксельная селфи-камера (f / 2,0, 1,12 мкм), которая также может снимать видео 1080p при 30 кадрах в секунду. Фронтальную камеру также можно использовать для разблокировки по лицу, в качестве альтернативы можно использовать сканер отпечатков пальцев.

В продаже новый Moto G 5G появится начиная с 25 мая.