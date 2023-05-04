Слухи: 10 мая Realme представит 11 Pro и 11 Pro+

MForum.ru
04.05.2023,
10 мая компания Realme планирует анонс смартфонов Realme 11 Pro и 11 Pro+. В сети уже было несколько тизеров, раскрывающих дизайн камеры и передней панели. Однако теперь мы можем увидеть смартфон на паре реальных фотографий, которыми поделился Эван Бласс.
Скорее всего, речь идет о фото для нормативной документации, чем и объясняется довольно низкое качество снимков. Тем не менее, мы можем видеть изогнутые стороны дисплея, отверстие для селфи-камеры и золотое кольцо на островке камеры в форме орео. Ожидается, что в телефоне будет 200-мегапиксельная основная камера с OIS, которая находится за объективом в центре островка камеры. На противоположных сторонах расположены еще две камеры, подробностей о них пока нет.
© Антон Печеровый,
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