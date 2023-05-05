Анонсы: Представлен Motorola Edge 40 с Dimensity 8020, IP68 и 50 Мп камерой с апертурой f/1.4

MForum.ru
05.05.2023,
Motorola пополнила семейство Edge 40 анонсом Edge 40. Это интересный смартфон с точки зрения технических характеристик, а также качественного и красивого внешнего вида.
Edge 40 выпускается в двух вариантах отделки: акрил синего цвета и вариант из веганской кожи черного или зеленого цвета. Последние два весят 171 г, а акриловый пластик легче — 167 г. Все три имеют сертификат IP68 по защите от воды и пыли.
Motorola Edge 40 использует новый 6-нм чипсет Dimensity 8020 в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Встроенное хранилище UFS 3.1 объемом 256 ГБ.
Motorola Edge 40 оснащен 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, сенсорным дискретизацией 360 Гц и поддержкой HDR10+. 8-битная панель может увеличивать яркость до 1200 нит. Экран окружают двойные стереодинамики, поддерживающие Dolby Atmos.
Основная камера Edge 40 базируется на 50-мегапиксельном 1/1,5-дюймовым датчике с широкоугольным объективом, оптической стабилизацией и объективом с апертурой f/1,4. Пиксели датчика объединяются 4 к 1 для результирующих пикселей размером 2 мкм. Есть второй 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с апертурой f/2.2 и функцией «Macro Vision». Этот объектив также имеет автофокус и позволяет делать снимки крупным планом. На передней панели Edge 40 разместилась 32-мегапиксельная селфи-камера с автофокусом и апертурой f/2.4.
Motorola Edge 40 оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой мощностью 68 Вт (зарядное устройство входит в комплект), а также беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт.
Motorola Edge 40 поступил в продажу с сегодняшнего дня в цветах Nebula Green, Eclipse Black (оба из веганской кожи) и Lunar Blue (акрил) по цене 550 евро за единственную версию 8/256 ГБ.
© Антон Печеровый,
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