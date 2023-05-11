Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт

MForum.ru
11.05.2023,
Realme анонсировала смартфон Realme 11Pro +, который стал первым смартфоном бренда с 200 Мп сенсором камеры. Устройство во многом идентично Realme 11 Pro, за исключением основной и фронтальной камер, а также более высокой скорости зарядки.
Realme использует 200-мегапиксельный Samsung HP3 — большой сенсор 1/1,4 дюйма с апертурой f/1,69 и OIS. Основная камера поддерживает режимы съемки Super Night Scape, Moon Mode и Starry Mode Pro, а также запись видео до 4K со скоростью 30 кадров в секунду. Два других датчика на задней панели — это сверхширокоугольный модуль 8 МП и макрообъектив разрешением 2 МП.
Зеленый и бежевый варианты Realme 11 Pro+ получили заднюю часть из синтетической зернистой кожи с ткаными элементами сшивания, которые проходят по центру устройства.
На передней панели находится 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. 10-битная панель также может похвастаться ШИМ-диммированием с частотой 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза. Телефон также может похвастаться 32-мегапиксельной фронтальной камерой и оптическим сканером отпечатков пальцев под дисплеем.
В части аппаратной платформы Realme 11 Pro+ предлагает чипсет MediaTek Dimensity 7050 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ памяти. Устройство оснащено батареей емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 100 Вт и работает под управлением Realme UI 4.0 на базе Android 13.
Realme 11 Pro+ выпускается в черном, зеленом и бежевом цветах. Версия на 12/256 ГБ оценена в 1999 юаней ($289), вариант с 12 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти оценен в 2599 юаней ($375). Старт продаж в Китае – 15 мая. Международные цены и доступность не уточняются.
© Антон Печеровый,
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