Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой

MForum.ru
12.05.2023,
В прошлом месяце Vivo представила Y78+ с SoC Snapdragon 695, а теперь компания выпустила обычную модель на базе чипа Dimensity 7020.
Еще одно заметное различие между vivo Y78 и Y78+ заключается в том, что первый построен на основе 6,64-дюймового ЖК-дисплея FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, а второй оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем FullHD+ 120 Гц со сканером отпечатков пальцев под ним. В Vivo Y78 дактилоскопический сенсор установлен на боковой грани.
Кроме того, хотя оба смартфона оснащены батареями емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 44 Вт, vivo Y78 толще и тяжелее (190 г против 177 г), чем версия Plus. Также стоит упомянуть, что 50-мегапиксельная основная камера на Y78+ имеет оптическую стабилизацию изображения, которой нет у 50-мегапиксельной камеры Y78. Остальная фоточасть идентична: 2-мегапиксельные датчики глубины, а селфи-камера на передней панели использует 8-мегапиксельный датчик.
Vivo Y78, как и Y78+, работает под управлением OriginOS 3 на базе Android 13 из коробки. Он также оснащен портом USB-C и разъемом для наушников 3,5 мм, а также имеет возможность подключения Bluetooth 5.3 вместо 5.1.
Купить Vivo Y78 можно будет в трех цветах и трех конфигурациях памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 1399 юаней ($200), 1699 юаней ($245) и 1 999 китайских юаней ($290), соответственно. Новинка поступит в продажу в Китае с 13 мая, информации о доступности на других рынках пока нет.
© Антон Печеровый,
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