Развитие сетей: МТС в Рязанской, Омской и Томской областях, анализ данных платформой GeoEffect

12.05.2023, MForum.ru

В Рязанской области МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи, что в 30 км от Рязани. Здесь расположены СНТ Монтажник, Станкостроитель, Теплоприборовец-2. Также до открытия дачного сезона МТС улучшила связь LTE для дачников Скопина, Кадома, Шацка, Рыбном и Пошупово Рыбновского района, Панино Спасского района и поселка «Сказка Алеканово» под Рязанью.

В Омской области МТС обеспечила связью LTE село Яман Крутинского района, а также расположенное поблизости озера Ик.

В Томской области МТС развивает услуги фиксированной связи на базе приобретенного оператора "Зеленая точка". Теперь 110 тысяч семей Томска получили возможность подключаться к конвергентным сервисам МТС, фиксированным и мобильным. МТС обещает при переходе на конвергент возможность сэкономить на услугах связи до 40% от ежемесячных платежей.

В МТС с использованием платформы GeoEffect составили цифровой портрет болельщиков матча "Зенита" и "Спартака" 7 мая. Из 49 тысяч зрителей, 45% составляли женщины. Основная доля мужчин - от 35 до 44 лет, с оценкой ежемесячного дохода от 45 до 75 тысяч рублей. Доля приехавших на матч в Санкт-Петербург из других регионов составила 40%, почти каждый второй - из Москвы и МО, на втором месте - из Краснодарского края, на третьем - из Новосибирской области. Также в топе - республика Башкортостан, Свердловская область, республика Татарстан, Ростовская и Псковская области. Четверть приехавших были с детьми. Почти 45% болельщиков прибыли на собственных автомобилях.

В МТС с использованием платформы GeoEffect подсчитали, что на майских выходных примерно 45% гостей Карачаево-Черкессии отдыхали здесь впервые, это данные за период с 29 апреля по 10 мая 2023 года. Около 10% приехавших отдыхали в КЧР более 6 раз. Средняя продолжительность отдыха - 2-3 дня. В фаворитах у туристов - курорты Архыз и Домбай, туркомплекс "Медовые водопады" и "Тебердинский национальный парк". По данным МТС Travel и платформы GeoEffect, курорт Архыз стал вторым в России по популярности горнолыжным курортом в сезоне 2022/2023.

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теги: МТС развитие сетей GeoEffect

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