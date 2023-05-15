Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте

MForum.ru
15.05.2023,
Ожидается, что вскоре Vivo выпустит смартфоны серии Vivo S17 в Китае. Линейка, состоящая из S17, S17 и S17e, в прошлом получила несколько сертификатов. S17e уже был замечен в Geekbench, 3C и поддерживаемых устройствах Google Play.
Теперь, перед официальным запуском, устройство было упомянуто на официальном сайте бренда вместе с основными характеристиками и ценами. Это было замечено надежным китайским типстером Digital Chat Station и опубликовано на платформе микроблогов Weibo.
Скорее всего, данные о Vivo S17e на официальном сайте были опубликованы по ошибке, а позже они были удалены. Согласно публикации, этот смартфон оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На изображении телефона видно, что у него изогнутый экран и выровненный по центру вырез фронтальной камеры. В части спецификаций фоточасти упоминается, что Vivo S17e получит основную камеру разрешением 64 МП в паре с дополнительным объективом на 2 МП. Разрешение фронтальной камеры - 16 Мп.
Согласно информации DCS, Vivo S17e построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 7200 SoC. Новинка получит три конфигурации оперативной памяти и хранилища: 8 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Сообщается, что смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.
Что касается цены, на официальном сайте был упомянута стоимость в 2499 юаней (~ 353 доллара США). Скорее всего, это цена топовой конфигурации устройства, 12+256 Гб.
© Антон Печеровый,
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