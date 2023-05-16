Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695

16.05.2023, MForum.ru

Последний представитель Oppo F-серии теперь официально представлен в Индии. Oppo F23 оснащен чипсетом Snapdragon 695, дисплеем с частотой обновления 120 Гц и основной камерой разрешением 64 МП. Новинка идентична Oppo A98, выпущенному в Малайзии на прошлой неделе.

Oppo F23 оснащен 6,72-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. На панели также имеется вырез под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели размещен основной датчик разрешением 64 МП, монохромный модуль разрешением 2 МП и 2 Мп макрокамера.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. Емкость аккумулятора Oppo F23 – 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт. В программной части речь идет о ColorOS 13.1 поверх Android 13. Другие функции включают в себя стереодинамики, разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.

Oppo F23 5G выпускается в цветах Cool Black и Bold Gold. Цена модели в конфигурации 8/256 ГБ составляет 24 999 индийских рупий ($304), предзаказ доступен в интернет-магазине Oppo и у партнерских розничных продавцов. Открытые продажи в Индии стартуют 18 мая.