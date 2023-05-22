Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

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Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

22.05.2023, MForum.ru

В Индии начались продажи смартфонов Redmi A2 и Redmi A2+. Оба смартфона предлагаются в цветах Aqua Blue (синий), Classic Black (черный) и Sea Green (зеленый) в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ, но у Redmi A2 есть еще один вариант — 2 ГБ/32 ГБ.

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

Redmi A2 и A2+ — почти идентичные смартфоны, за исключением того, что A2+ оснащен считывателем отпечатков пальцев на задней панели. Они построены на базе SoC Helio G36, работают под управлением Android 13 (Go Edition) из коробки и оснащены 6,52-дюймовыми ЖК-дисплеями HD+.

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

Емкость АКБ новинок – 5000 мАч, но мощность зарядки всего 10 Вт (используется разъем microUSB). Фоточасть включает в себя 8-мегапиксельные основные камеры с датчиком глубины сцены сзади и 5-мегапиксельные селфи-камеры спереди.

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

Цена Redmi A2 в конфигурации 2 ГБ/32 ГБ составляет 6 299 рупий ($75 долларов), модель с 4 ГБ / 64 ГБ оценена немногим дороже – 7 999 рупий (95 долларов).

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

Версия Redmi A2+ с 4 ГБ/64 ГБ памяти обойдется в 8 499 индийских рупий ($100). Redmi A2 и A2+ поступят в продажу в Индии с 23 мая через официальный индийский веб-сайт Xiaomi, Amazon.in, Mi Home и розничных партнеров.

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

Xiaomi предлагает 2-летнюю гарантию на оба смартфона, чтобы «пользователям не приходилось менять смартфон каждый год».

Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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