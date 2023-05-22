Слухи: iQOO Pad представят 23 мая

MForum.ru
22.05.2023,
23 мая на мероприятии в Китае бренд iQOO представит смартфоны серии Neo 8. Там же дебютирует первый планшет компании, получивший название iQOO Pad. Судя по тизеру производителя, дизайн iQOO Pad, который похож на vivo Pad2.
Впрочем, это неудивительно – считается, что iQOO Pad является версией vivo Pad2 с процессором Dimensity 9000+ вместо чипа Dimensity 9000. Если это так, iQOO Pad будет оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2800x1968 пикселей, получит до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а его программной основой станет OriginOS 3 на базе Android 13. iQOO Pad будет оснащен батареей емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт по проводу и обратной проводной зарядкой мощностью до 5 Вт.
Селфи-камера будет использовать 8-мегапиксельный датчик, а основная камера получит 13-мегапиксельный сенсор, дополненный 2 Мп модулем для макросъемки. iQOO Pad не получит разъема для наушников 3,5 мм, но будет оснащен стереодинамиками. Кроме того, Vivo представила чехол-клавиатуру со встроенным трекпадом и стилусом для Pad2, но неизвестно, будут ли эти аксессуары доступны для iQOO Pad.
© Антон Печеровый,
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