Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии

MForum.ru
22.05.2023,
Без проведения отдельного мероприятия, iQOO представила в Индии смартфон iQOO Z7s 5G. Это второй телефон серии Z7. Напомню, в марте текущего года в Индии появился iQOO Z7 5G с процессором Dimensity 920.
iQOO Z7s 5G оснащен 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 360 Гц и максимальной яркостью 1300 нит. Новинка снабжена встроенным в экран сканером отпечатков пальцев.
Основа «железа» iQOO Z7s 5G – чипсет Snapdragon 695. Для улучшения игрового процесса новинка предлагает такие функции, как управление движением, частота дискретизации мгновенного касания 1200 Гц и режим Ultra Game.
. iQOO Z7s поставляется с 6 ГБ / 8 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ виртуальной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также на борту есть слот для карт памяти microSD для дополнительной памяти. iQOO Z7s 5G работает под управлением ОС Android 13, на которую наложена оболочка FunTouch 13. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.
iQOO Z7s 5G оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели устройства находится 64-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения, 2-мегапиксельная камера для боке и светодиодная вспышка.
Таким образом, по характеристикам и дизайну iQOO Z7s 5G идентичен iQOO Z7. Единственная существенная разница между двумя телефонами заключается в том, что в Z7 установлен чип Dimensity 920, а в Z7s — Snapdragon 695.
Варианты iQOO Z7s 5G с 6 ГБ + 128 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти оценены 18 999 рупий ($229) и 19 999 рупий ($241), соответственно. Его можно приобрести в цветах Norway Blue (синий) и Pacific Night (черный).
© Антон Печеровый,
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