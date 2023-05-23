Развитие сетей: ВымпелКом о развитии сети в Калмыкии - 13 населенных пунктов получили LTE900

MForum.ru
23.05.2023,
ВымпелКом продолжает развивать сеть в республике Калмыкия, сегодня оператор объявляет о модернизации сети в 13 населенных пунктах, расположенных в 9 районах. Развернут слой LTE900, который обеспечил "дальнобойное" покрытие с возможностью мобильного доступа к интернету.
Улучшения коснулись следующих населенных пунктов:
Делгира Пюрбеева, директор Элистинского отделения билайн:
«В этих населенных пунктах теперь появился скоростной мобильный интернет 4G. Особенность этой технологии – большой радиус охвата сигнала сотовой связи, до 25–30 км. Это позволяет пользоваться мобильным интернет-доступом в комфортном режиме не только жителям поселков, но и абонентам билайн, которые передвигаются по расположенной в зоне сигнала федеральной трассе «Элиста – Волгоград».
Ранее билайн запустил в Калмыкии поддержку VoWiFi.
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теги: Вымпелком билайн развитие сетей Калмыкия
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