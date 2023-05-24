Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+

MForum.ru
24.05.2023,
Бренд iQOO провел большое мероприятие в Китае, на котором дебютировали смартфоны серии iQOO Neo8, планшет iQOO Pad и TWS-наушники Air Pro. Серия Neo8 представлена в двух вариантах: iQOO Neo8 и Neo8 Pro, который базируется на чипсете MediaTek Dimensity 9200+
Dimensity 9200+ оснащен основным ядром Cortex-X3 с тактовой частотой 3,35 ГГц, а также тремя ядрами Cortex-A715 Big с частотой 3,0 ГГц и 4 ядрами Cortex-A510 Little с тактовой частотой 2,0 ГГц. Новая SoC от MediaTek получила графический процессор ARM Immortalis G715. Dimensity 9200+ удалось превзойти Snapdragon 8 Gen 2 в тестах Geekbench 6, поэтому будет интересно посмотреть, как они будут сочетаться в реальных тестах.
Dimensity 9200+ обеспечивает подключение к Wi-Fi 7, а также поддержку до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ хранилища UFS 4.0 для модели Neo8 Pro. Для обеспечения стабильной работы используется массивная испарительная камера площадью 5002 мм2.
Обычный iQOO Neo8 построен на базе чипа Snapdragon 8+ Gen 1 с оперативной памятью LPDDR5 до 16 ГБ и хранилищем UFS 3.1 на 512 ГБ.
Оба смартфон оснащены одинаковым 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 1260x2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц.
Основная камера Neo8 Pro включает в себя 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX 866 с оптической стабилизацией изображения, а также сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп. Neo8 оснащен 50-мегапиксельным датчиком Samsung GN5 с OIS и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Оба новых телефона также получают дополнительные преимущества чипа vivo V1+.
Со стороны программного обеспечения новинки работают на OriginOS 3 на базе Android 13. Емкость АКБ обоих смартфонов 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 120 Вт.
Стоимость iQOO Neo 8 начинается с 2299 юаней ($325) за комплектацию 12/256 ГБ и до 2899 юаней ($410) за версию 16/512 ГБ. Стоимость iQOO Neo 8 Pro 3099 юаней ($440) за вариант 16/256 ГБ и 3399 юаней ($482) за версию 16/512. Обе новинки доступны в красном, зеленом и черном цветах. Открытые продажи в Китае стартуют 31 мая.
© Антон Печеровый,
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