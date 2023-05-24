Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально

MForum.ru
24.05.2023,
Наряду с новыми смартфонами серии iQOO Neo8, компания Vivo анонсировала планшет iQOO Pad и беспроводные наушники iQOO TWS Air Pro. Планшет почти идентичен vivo Pad2, но с набором микросхем Dimensity 9000+ вместо обычного Dimensity 9000.
Как и vivo Pad2, iQOO Pad оснащен 12,1-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1800 x 2880 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Панель имеет соотношение сторон 7:5, чтобы вмещать больше вертикального контента. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп.
iQOO Pad получил алюминиевый корпус толщиной всего 6,59 мм. На задней панели находится круглый вырез камеры с 13-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной макрокамерой.
Чипсет Dimensity 9000+ работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128/256/512 ГБ хранилища UFS 3.1. В программной части – Android 13 с оболочкой OriginOS 3 поверх нее. Планшет также поддерживает дополнительный стилус iQOO Pencil и оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
iQOO Pad стоит 2299 юаней ($326) за базовую комплектацию 8/128 ГБ и до 3299 юаней ($468) за версию 12/512 ГБ. Он поставляется в одном сером цвете и поступит в открытую продажу в Китае с 31 мая.
Беспроводные наушники iQOO TWS Air Pro предлагает 14,2-мм драйверы, активное шумоподавление (ANC) и 30 часов автономной работы с чехлом для зарядки. Они соединяются по Bluetooth 5.3 и поддерживают кодеки AAC и SBC.
TWS Air Pro имеют класс защиты IP54 от брызг воды, двойное сопряжение, функцию «Найти наушники» и игровой режим с малой задержкой. Air Pro доступны в белом и черно-желтом цветах по цене 269 юаней ($38) с 31 мая.
© Антон Печеровый,
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