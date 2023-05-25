Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

MForum.ru

Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

25.05.2023, MForum.ru

Oppo выпустила K10x в сентябре прошлого года, а теперь представила его преемника — Oppo K11x. Новинка построена на базе SoC Snapdragon 695 в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, а также оболочкой ColorOS 13.1 на базе Android 13.

Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

Oppo K11x оснащен 6,72-дюймовым экраном FullHD + 120 Гц с пиковой яркостью 680 нит (типичное значение 550 нит). Oppo не упоминает, является ли это ЖК-панелью или панелью AMOLED, но есть вероятность, что это обычная ЖК-панель. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания.

Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

Oppo K11x оснащен тремя камерами: основной на 108 Мп, камерой для определения глубины сцена разрешением 2 Мп и селфи-камерой разрешением 16 Мп. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 67 Вт. Oppo утверждает, что прилагаемый адаптер на 67 Вт может заполнить аккумулятор емкостью 5000 мАч с 1% до 80% за 33 минуты.

Остальные особенности Oppo K11x включают USB-C, разъем для наушников 3,5 мм, два динамика и возможность подключения 5G. Смартфон также имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти.

Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

Если Oppo K11x кажется вам знакомым – в этом нет ничего удивительного, по сути это версия OnePlus Nord CE 3 Lite, представленная в прошлом месяце. Oppo K11x предлагается в двух цветах и трех конфигурациях памяти — 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 1499 юаней ($210), 1699 юаней ($240) и 1 899 юаней ($270), соответственно. Новинка поступит в продажу в Китае с 31 мая на официальном китайском сайте Oppo.

Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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