Анонсы: Vivo S17e представлен официально

26.05.2023, MForum.ru

Смартфон Vivo S17e незаметно появился в продаже на сайте компании. Полная линейка S17 еще не объявлена, ее официальный запуск состоится 31 мая. Новый смартфон оснащен экраном флагманского уровня, но чипсетом среднего уровня Dimensity 7200.

На передней панели vivo S17e разместился собой 10-битный 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Он имеет изогнутые стороны и сканер отпечатков пальцев внизу, сверху есть отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 64 МП и вспомогательная камера на 2 МП, которая помогает размытию фона при портретных снимках.

В Vivo S17e установлен аккумулятор емкостью 4600 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 66 Вт через порт USB-C. Новинка работает под управлением OriginOS 3 поверх Android 13 и поддерживает подключение Wi-Fi 6 и 5G.

Vivo S17e предлагается в трех цветах — золотом, синем и черном, первые два имеют аккуратный песочный дизайн, разработанный с помощью новой технологии трехслойного покрытия. Конфигурация памяти 8/128 ГБ стоит 2099 юаней ($300), вариант с 8/256 ГБ — 2299 юаней ($325), а версия с 12/256 ГБ — 2499 юаней ($355).