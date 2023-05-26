MForum.ru
26.05.2023,
Смартфон Vivo S17e незаметно появился в продаже на сайте компании. Полная линейка S17 еще не объявлена, ее официальный запуск состоится 31 мая. Новый смартфон оснащен экраном флагманского уровня, но чипсетом среднего уровня Dimensity 7200.
На передней панели vivo S17e разместился собой 10-битный 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Он имеет изогнутые стороны и сканер отпечатков пальцев внизу, сверху есть отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 64 МП и вспомогательная камера на 2 МП, которая помогает размытию фона при портретных снимках.
В Vivo S17e установлен аккумулятор емкостью 4600 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 66 Вт через порт USB-C. Новинка работает под управлением OriginOS 3 поверх Android 13 и поддерживает подключение Wi-Fi 6 и 5G.
Vivo S17e предлагается в трех цветах — золотом, синем и черном, первые два имеют аккуратный песочный дизайн, разработанный с помощью новой технологии трехслойного покрытия. Конфигурация памяти 8/128 ГБ стоит 2099 юаней ($300), вариант с 8/256 ГБ — 2299 юаней ($325), а версия с 12/256 ГБ — 2499 юаней ($355).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru