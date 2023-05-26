Анонсы: Vivo S17e представлен официально

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Анонсы: Vivo S17e представлен официально

26.05.2023, MForum.ru

Смартфон Vivo S17e незаметно появился в продаже на сайте компании. Полная линейка S17 еще не объявлена, ее официальный запуск состоится 31 мая. Новый смартфон оснащен экраном флагманского уровня, но чипсетом среднего уровня Dimensity 7200.

Анонсы: Vivo S17e представлен официально

На передней панели vivo S17e разместился собой 10-битный 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Он имеет изогнутые стороны и сканер отпечатков пальцев внизу, сверху есть отверстие для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится основная камера на 64 МП и вспомогательная камера на 2 МП, которая помогает размытию фона при портретных снимках.

Анонсы: Vivo S17e представлен официально

В Vivo S17e установлен аккумулятор емкостью 4600 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 66 Вт через порт USB-C. Новинка работает под управлением OriginOS 3 поверх Android 13 и поддерживает подключение Wi-Fi 6 и 5G.

Анонсы: Vivo S17e представлен официально

Vivo S17e предлагается в трех цветах — золотом, синем и черном, первые два имеют аккуратный песочный дизайн, разработанный с помощью новой технологии трехслойного покрытия. Конфигурация памяти 8/128 ГБ стоит 2099 юаней ($300), вариант с 8/256 ГБ — 2299 юаней ($325), а версия с 12/256 ГБ — 2499 юаней ($355).

Анонсы: Vivo S17e представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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