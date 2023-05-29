Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой

29.05.2023, MForum.ru

31 мая в Китае Vivo представит серию смартфонов S17. Ожидается, что в этот день компания анонсирует Vivo S17 и Vivo S17 Pro. Есть вероятность, что вместе с этими смартфонами официально появится S17t. Компания опубликовала несколько постеров через Weibo, чтобы подтвердить возможности камеры S17 Pro.

Vivo подтвердила, что Vivo S17 Pro будет оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой с лучшим в отрасли углом обзора 90 градусов и диафрагмой f/2.0. В сочетании с двойной вспышкой эта камера гарантирует, что она делает впечатляющие селфи даже в условиях низкой освещенности.

Также Vivo S17 Pro оснащен 2-кратным портретным объективом, который, возможно, позволит ему легко снимать яркие портреты. Портретный объектив будет эксклюзивным для модели Pro, то есть он не будет доступен на Vivo S17 и S17t. Модель Pro также будет оснащена сверхчувствительным спектральным датчиком.

На прошлой неделе китайский орган TENAA сертифицировал S17 Pro. Исходя из информации регулятора, новинка будет поставляться с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Экран будет поддерживать разрешение 1,5K+ и частоту обновления 120 Гц.

Основой железа станет чипсет Dimensity 8200. Смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. В нем будет использоваться батарея емкостью 4600 мАч с зарядкой 80 Вт. В программой части – Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0.

На задней панели будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX766V с поддержкой OIS, 12-мегапиксельная телеобъектив Sony IMX663 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355.