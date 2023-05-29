Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой

MForum.ru
29.05.2023,
31 мая в Китае Vivo представит серию смартфонов S17. Ожидается, что в этот день компания анонсирует Vivo S17 и Vivo S17 Pro. Есть вероятность, что вместе с этими смартфонами официально появится S17t. Компания опубликовала несколько постеров через Weibo, чтобы подтвердить возможности камеры S17 Pro.
Vivo подтвердила, что Vivo S17 Pro будет оснащен 50-мегапиксельной широкоугольной фронтальной камерой с лучшим в отрасли углом обзора 90 градусов и диафрагмой f/2.0. В сочетании с двойной вспышкой эта камера гарантирует, что она делает впечатляющие селфи даже в условиях низкой освещенности.
Также Vivo S17 Pro оснащен 2-кратным портретным объективом, который, возможно, позволит ему легко снимать яркие портреты. Портретный объектив будет эксклюзивным для модели Pro, то есть он не будет доступен на Vivo S17 и S17t. Модель Pro также будет оснащена сверхчувствительным спектральным датчиком.
На прошлой неделе китайский орган TENAA сертифицировал S17 Pro. Исходя из информации регулятора, новинка будет поставляться с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и встроенным датчиком отпечатков пальцев. Экран будет поддерживать разрешение 1,5K+ и частоту обновления 120 Гц.
Основой железа станет чипсет Dimensity 8200. Смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. В нем будет использоваться батарея емкостью 4600 мАч с зарядкой 80 Вт. В программой части – Android 13 с оболочкой OriginOS 3.0.
На задней панели будет 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX766V с поддержкой OIS, 12-мегапиксельная телеобъектив Sony IMX663 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Sony IMX355.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru