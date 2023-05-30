Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

30.05.2023, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новый смартфон серии Redmi Note. Redmi Note 12T Pro является прямым преемником прошлогоднего Redmi Note 11T Pro и оснащено чипсетом Dimensity 8200 Ultra, который дебютировал в Xiaomi Civi 3.

Redmi Note 12T Pro оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. На задней панели находится основная камера разрешением 64 МП, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 МП и 2 Мп макрокамера.

Redmi Note 12T Pro получил до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гб хранилища UFS 3.1, а также аккумулятор емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Он работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх ОС.

Redmi Note 12T Pro можно будет купить в черном, белом и синем цветах. Информация о ценах и доступности будет раскрыта в ближайшие дни.