Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

30.05.2023, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новый смартфон серии Redmi Note. Redmi Note 12T Pro является прямым преемником прошлогоднего Redmi Note 11T Pro и оснащено чипсетом Dimensity 8200 Ultra, который дебютировал в Xiaomi Civi 3.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

Redmi Note 12T Pro оснащен 6,51-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. На задней панели находится основная камера разрешением 64 МП, сверхширокоугольный модуль разрешением 8 МП и 2 Мп макрокамера.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

Redmi Note 12T Pro получил до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гб хранилища UFS 3.1, а также аккумулятор емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Он работает под управлением Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх ОС.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

Redmi Note 12T Pro можно будет купить в черном, белом и синем цветах. Информация о ценах и доступности будет раскрыта в ближайшие дни.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Poco F5 получит Snapdragon 7+ Gen 2 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12S и Redmi Note 12 Pro 4G дебютировали в Европе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:47 ABloud Тема: Астраханская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Астраханская область. МТС] МТС к началу лета обновила сеть LTE в Астрахани и области 30 мая 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Цифровая экосистема МТС объявляет об ...
29.05.2023 14:28 ABloud Тема: автомагистралей обеспечение сотовой связью (04.09.2011)
[Развитие сетей. Обеспечение связью автомагистралей. МТС] МТС обеспечила скоростной качественной связью федеральную автотрассу М4 «Дон» 29 мая 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru ...
29.05.2023 11:20 ABloud Тема: Краснодарский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Краснодарский край. Вымпелком] билайн улучшил связь во всемирно известном месте побережья Сочи 29 мая 2023 года, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн улучшил связь и ...
25.05.2023 12:33 ABloud Тема: Тестирование мобильных приложений (25.04.2023)
[Тестирование мобильных приложений. МТС] МТС запустила первый в России сервис для удалённого тестирования Sunkey Toolkit с базой более 300 гаджетов 25 мая 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС ...
25.05.2023 09:42 ABloud Тема: Иркутская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Иркутская область. МегаФон] МегаФон расширил покрытие 4G в двух поселках Приангарья 25 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор модернизировал связь 4G в рабочем ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru

19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru

19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru

18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru

17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: