Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма

01.06.2023, MForum.ru

Компания Realme для рынка Малайзии анонсировала смартфон Realme C53. Новинка представляет собой смартфон начального уровня с большим экраном. Цена устройства – 550 малайзийских ринггитов за конфигурацию 6/128 ГБ.

Технически Realme C53 практически идентичен Realme Narzo N53, выпущенному в Индии пару недель назад. У него была базовая модель на 4/64 ГБ, но модель на 6/128 ГБ стоит 11 000 индийских рупий, что составляет $133 доллара. Цена C53 в долларах США немного ниже – $120 долларов.

Realme C53 оснащен 6,74-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. В каплевидном вырезе находится 8-мегапиксельная селфи-камера, а пользовательский интерфейс Realme оборачивает ее в Dynamic Island, как уведомления. На боковом торце устройстве есть сканер отпечатков пальцев.

Тыловая камера представляет собой 50-мегапиксельный модуль с записью видео 1080p при 30 кадрах в секунду (для справки, селфи-камера может писать видео 720p при 30 кадрах в секунду). Данные второго сенсора не раскрываются, скорее всего, это всего лишь датчик глубины.

Несмотря на довольно большие размеры (167,3 x 76,7 мм), телефон достаточно тонкий и легкий: 7,5 мм и 182 г. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки SuperVOOC – 33 Вт. Новинка может заряжаться от 1 до 50% за 31 минуту с зарядным устройством из комплекта поставки. Также сохранился 3,5 мм аудиоразъем.

Аппаратная платформа Realme C53 базируется на Unisoc T612, 12-нм чипсетом с 2 ядрами Cortex-A75 и 6 ядрами A55, а также графическим процессором Mali-G57. Чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти, которую можно удвоить с помощью виртуальной оперативной памяти. Встроенную память объемом 128 ГБ можно расширить с помощью карт памяти microSD, для которых предусмотрен отдельный слот. Купить новинку можно в золотистом Champion Gold и черном Mighty Black цветах.