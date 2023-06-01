Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт

01.06.2023, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфоны серии S17 в Китае: Vivo S17, Vivo S17t и Vivo S17 Pro. Напомню, первое устройство линейки, Vivo S17e, было представлено ранее.

Новинки оснащены изогнутыми 10-битными OLED-дисплеями (разрешение 1260 x 2800 пикселей и частота обновления 120 Гц) и батареями емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Различия заключаются в наборе микросхем и настройках камеры.

Vivo S17 оснащен чипсетом Snapdragon 778G+, Vivo s17T — Dimensity 8050, а S17 Pro — Dimensity 8200. Все телефоны предлагаются с 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти.

Vivo S17 и S17 Pro получили 50-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0, автофокусом и мягкой светодиодной вспышкой.

В качестве основного сенсора Vivo S17 Pro оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком IMX766V (f / 1,88, исходные пиксели 1,0 мкм) с OIS, в то время как S17 и S17t получают 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 2,0 и OIS. Кроме того, модель Pro получает дополнительное преимущество в виде 12-мегапиксельного портретного датчика с 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/1,98. В качестве вспомогательных Vivo S17 и S17Pro оснащены 8-мегапиксельными сверхширокоугольными датчиками и кольцевой светодиодной вспышкой.

Стоимость Vivo s17 начинается с 2499 юаней ($352) за модель 8/256 ГБ и доходит до 2999 юаней ($422) за версию 12/512 ГБ. Vivo S17 Pro стоит от 3099 ($436) в версии на 8/256 ГБ и доходит до 3499 ($492) в версии на 12/512 ГБ. Начало продаж смартфонов серии Vivo S17 в Китае назначено на 8 июня.