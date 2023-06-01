Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт

MForum.ru
01.06.2023,
Компания Vivo анонсировала смартфоны серии S17 в Китае: Vivo S17, Vivo S17t и Vivo S17 Pro. Напомню, первое устройство линейки, Vivo S17e, было представлено ранее.
Новинки оснащены изогнутыми 10-битными OLED-дисплеями (разрешение 1260 x 2800 пикселей и частота обновления 120 Гц) и батареями емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Различия заключаются в наборе микросхем и настройках камеры.
Vivo S17 оснащен чипсетом Snapdragon 778G+, Vivo s17T — Dimensity 8050, а S17 Pro — Dimensity 8200. Все телефоны предлагаются с 8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти.
Vivo S17 и S17 Pro получили 50-мегапиксельную фронтальную камеру с диафрагмой f/2.0, автофокусом и мягкой светодиодной вспышкой.
В качестве основного сенсора Vivo S17 Pro оснащен 50-мегапиксельным основным датчиком IMX766V (f / 1,88, исходные пиксели 1,0 мкм) с OIS, в то время как S17 и S17t получают 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 2,0 и OIS. Кроме того, модель Pro получает дополнительное преимущество в виде 12-мегапиксельного портретного датчика с 2-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/1,98. В качестве вспомогательных Vivo S17 и S17Pro оснащены 8-мегапиксельными сверхширокоугольными датчиками и кольцевой светодиодной вспышкой.
Стоимость Vivo s17 начинается с 2499 юаней ($352) за модель 8/256 ГБ и доходит до 2999 юаней ($422) за версию 12/512 ГБ. Vivo S17 Pro стоит от 3099 ($436) в версии на 8/256 ГБ и доходит до 3499 ($492) в версии на 12/512 ГБ. Начало продаж смартфонов серии Vivo S17 в Китае назначено на 8 июня.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru