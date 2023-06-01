Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695

MForum.ru
01.06.2023,
Vivo Singapore незаметно представила глобальную версию Y78. Новинка немного отличается от Y78, запущенного в Китае в начале этого месяца. Новинка немного больше и базируется на другом чипсете, что делает его более похожим на апрельский Y78+, хотя и не совсем идентичным.
Глобальный Vivo Y78 оснащен 6,78-дюймовым дисплеем — панелью AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением FHD + (20: 9) и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Это изогнутый дисплей, поэтому смартфон относительно узкий для своего размера, его габариты составляют 164,3 х 74,8 х 7,9 мм, а вес — 177 г. Аппарат получил пластиковый корпус со степенью защиты IP54, что означает, что он не пропускает большую часть пыли и может противостоять брызгам воды.
В круглый вырез спрятана 16-мегапиксельная камера (f/2,45), тыловая камера – 64 Мп с диафрагмой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения. Также на задней панели находятся 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный датчик глубины. Напомню, другие версии смартфонов Y78 сочетали 8-мегапиксельную селфи-камеру и 50-мегапиксельную тыловую камеру.
Аппаратная часть Vivo Y78 основана на чипсете Snapdragon 695. Конечно, это не самый быстрый чипсет, но он поддерживает подключение 5G. Дополняют его 8 ГБ оперативной памяти (плюс до 8 ГБ дополнительной виртуальной памяти) и хранилище объемом 256 ГБ (однако без слота расширения). Из-за ограничений чипсета – запись видео до 1080p при 30 кадрах в секунду, как и на Y78+. В программной части – FuntouchOS 13 поверх Android 13 из коробки.
Vivo Y78 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Новинка поставляется с зарядным устройством 11 В / 4 А и кабелем USB-C в коробке, а также (по крайней мере, в Сингапуре) базовым чехлом и предварительно нанесенной защитной пленкой для экрана.
Цена vivo Y78 пока неизвестна, но скоро новый телефон должен появиться на прилавках магазинов. Он доступен в цветах Dreamy Gold (золотистый) и Flare Black (черный), оба с эффектом градиента.
© Антон Печеровый,
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