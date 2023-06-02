Анонсы: Представлен Vivo Y35+ 5G с чипсетом Dimensity 6020

MForum.ru
02.06.2023,
Выпущенный в декабре Vivo Y35 5G получил преемника в лице Vivo Y35+ 5G. Новинка оснащена чипсетом Dimensity 6020 (который почти идентичен Dimensity 700 2020 года), основной камерой разрешением 50 МП и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Диагональ IPS-экрана Vivo Y35+ 5G составляет 6,64-дюйма, разрешение FHD+, частота обновления 60 Гц. В телефоне есть каплевидный вырез, в котором находится 8-мегапиксельная фронтальная камера. На задней панели находится основной 50-мегапиксельный модуль, а также вспомогательный модуль, который не указан. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность зарядки –15 Вт. В программной части новинка базируется на Android 13 с OriginOS 3.0 поверх нее.
Vivo Y35+ 5G выпускается в черном, синем и фиолетовом цветах. Его цена начинается от 1399 юаней ($198) за комплектацию 6/128 ГБ в Китае. Версия на 8/128 ГБ стоит 1599 юаней ($225), а топовая модель на 8/256 ГБ — 1799 юаней ($254).
© Антон Печеровый,
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