Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально

05.06.2023, MForum.ru

HMD Global анонсировала пару новых смартфонов начального уровня для рынка США. Nokia C110 оснащен 6,3-дюймовым ЖК-экраном разрешением HD+ и чипсетом MediaTek Helio P22. Nokia C300 получил 6,52-дюймовый ЖК-дисплей с такого же разрешением и процессор Snapdragon 662.

Фоточасть Nokia C110 включает в себя одну 13-мегапиксельную камеру на задней панели и светодиодную вспышку. В C300 к 13 Мп сенсору добавляются 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельная макрокамера. C300 также может похвастаться 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как C110 оснащен 5-мегапиксельным модулем.

Оба устройства предлагаются с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которую можно расширить с помощью слота microSD. В программной части речь идет об Android 12. Аккумуляторы довольно скромные – их емкость всего 3000 мАч (зарядка 5 Вт) у C110 и 4000 мАч (зарядка 10 Вт) у C300. Обе новинки получили корпус и заднюю панель из поликарбоната, степень защиты IP52 и разъемы для наушников.

Nokia C110 выпускается в сером цвете и стоит в США от 99 долларов. Nokia C300 предлагается в синем цвете и стоит 139 долларов. Начало продаж уже в текущем месяце, новинки будут доступны у таких операторов, как Consumer Cellular и Tracfone, а также у партнерских ритейлеров Walmart, Target, Best Buy и Amazon.