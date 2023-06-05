Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт

05.06.2023, MForum.ru

На европейский рынок компания Vivo вывела смартфон V29 Lite. Новинка представляет собой версию Vivo Y78. Аппарат относится к устройствам среднего класса.

В активе Vivo V29 Lite присутствуют изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 695, а также 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.

На задней панели размещена основная 64-мегапиксельная камера с OIS, 2-мегапиксельная макрокамера и 2-мегапиксельный модуль глубины. Программная составляющая – Android 13 с оболочкой Funtouch 13 сверху. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 44 Вт.

Vivo V29 Lite выпускается в черном и золотом цветах и предлагается в Чехии за 8 499 чешских крон ($ 386). Открытые продажи начнутся 15 июня, вскоре после этого устройство появится на других рынках.