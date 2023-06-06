Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально

MForum.ru
06.06.2023,
OnePlus представил смартфон Nord N20 5G в апреле прошлого года. Чуть более года спустя китайский бренд представил его преемника, получившего название OnePlus Nord N30 5G.
Как и предшественник, OnePlus Nord N30 5G оснащен процессором Snapdragon 695 SoC в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Аппарат имеет 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD. Nord N30 5G работает под управлением OxygenOS 13.1 на базе Android 13 из коробки, но получит только одно крупное обновление Android. Однако OnePlus пообещал предоставлять обновления безопасности в течение трех лет.
OnePlus Nord N30 5G оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем FullHD+ 120 Гц с круглым вырезом для 16-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели расположена основная 108-мегапиксельная камера с 3-кратным зумом без потерь, к которой присоединяются 2-мегапиксельная камера для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены.
За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой SuperVOOC мощностью 67 Вт. Однако в регионах с напряжением 110 В, включая Северную Америку, мощность быстрой зарядки будет только до 50 Вт.
Прочие спецификации OnePlus Nord N30 5G включают 3,5-мм разъем для наушников, USB-C, стереодинамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон имеет толщину 8,3 мм и весит 195 г. Фактический OnePlus Nord N30 5G представляет собой обновленный Nord CE 3 Lite, представленный в апреле.
OnePlus Nord N30 5G доступен в цветах Pastel Lime (зеленый) и Chromatic Grey (серый), но пока в своем интернет-магазине OnePlus указал только цветовую модель – Chromatic Grey. Цена OnePlus Nord N30 5G – 299,99 долларов. Отгрузки начнутся 8 июня, бонусом за предзаказ являются наушники OnePlus Nord Buds 2 TWS стоимостью 59 долларов.
© Антон Печеровый,
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