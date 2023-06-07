Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально

MForum.ru
07.06.2023,
В Индии состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy F54. Новинка представляет собой версию Samsung Galaxy M54, который был представлен в апреле текущего года. Новинка в настоящее время доступна для предварительного заказа на Samsung.com и Flipkart, также она появится в некоторых розничных магазинах.
Samsung Galaxy F54 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением FHD+ (20:9) и большой батареей емкостью 6000 мАч. Тыловая камера оснащена основным модулем 108 МП (объектив f / 1,8 с OIS) и сверхширокоугольным 8 Мп модулем. Селфи-камера – 32 Мп.
Samsung Galaxy F54 базируется на чипсете Exynos 1380. Поддерживаются две SIM-карты и карты microSD, но слот гибридный – либо две SIM-карты, либо SIM + microSD. Порт USB-C подключен только для USB 2.0, поэтому без DeX. В программной части Samsung выпустит 4 обновления ОС для Galaxy F54, а обновления безопасности будут доступны в течение 5 лет.
Существует только одна конфигурация (8/256 ГБ), и ее цена составляет 30 000 индийских рупий. При оплате определёнными банковскими картами ее цена может снизиться на 2000 рупий.
© Антон Печеровый,
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