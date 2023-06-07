Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня

07.06.2023, MForum.ru

На прошлой неделе Ли Ён Хи, президент Глобального маркетингового центра Samsung DX, подтвердила, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked пройдет в Сеуле, Южная Корея.

Ён Хи не сообщила место проведения мероприятия, но сегодня Samsung направила средствам массовой информации сообщение для прессы, подтверждающее, что Galaxy Unpacked будет проходить в Сеуле, в выставочном центре COEX в Самсондоне, Каннам, поскольку «это уникальное место предлагает миру возможность испытать захватывающую смесь прошлого, настоящего и будущего, которая определяет Сеул».

С момента первой Unpacked в 2010 году в Лас-Вегасе Samsung провела глобальное мероприятие Unpacked в ключевых городах мира, включая Барселону, Берлин, Лондон и Нью-Йорк. А поскольку следующая Unpacked пройдет в Сеуле, Samsung изменит свое направление для Unpacked для складных устройств, чтобы «сосредоточиться на различных ведущих культурных городах по всему миру, которые тесно связаны с обозначенной темой каждого мероприятия».

Сеул был выбран «из-за его роли во влиянии на мировые тенденции с его динамичной культурой и инновациями, а также из-за сильной уверенности Samsung в категории складных устройств». Хотя Samsung не раскрыла названия продуктов, которые она представит на этом Galaxy Unpacked, она подтвердила, что представит на мероприятии свои складные устройства следующего поколения, то есть Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Что касается даты мероприятия, Samsung сообщил, что Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июля, частично подтвердив слухи о том, что мероприятие состоится 26 июля.