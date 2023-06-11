Электроника: Очередной «русский iPad» - Kvadra-T

11.06.2023, MForum.ru

Схожее между iPad и Kvadra-T это, разве что цена, порядка 40 тысяч в версии под Android. В остальном российский планшет, представленный компанией Yadro, мало чем напоминает американский. Название по задумке дизайнеров должно отсылать к Малевичу, но планшет при этом даже не квадратный и не черный, поэтому отсылка не работает. Да и в целом параллели с «новым искусством», с отказом от эстетики, это странная идея для желающих выпускать востребованный продукт. Дизайн планшета - от модного нынче у российских производителей электроники центра NotAnotherOne.

ОС, под управлением которой работает планшет, это не совсем Android, это кастомизированная вендором платформа AOSP (Android Open Source Project), которую называют Kvadra OS. Это Android - «не настоящий», в нем нет доступа к магазину приложений Google, вместо этого предлагается пользоваться вшитым каталогом RuStore. На сегодня - такая себе замена. Также планшет может поставляться под ОС Аврора - чтобы могли покупать госкомпании и бизнесы.

На каком процессоре построен планшет, Yadro рассказать стесняется, известно только что это 8-ядерный ARM-процессор 2.4 ГГц. Кто-нибудь, кто первый заглянет под капот - напишите, что там окажется.

Память на борту - не из самых быстрых и современных: флэш eMMC 5.1 128 ГБ и ОЗУ DDR4 6 ГБ. Экран - IPS 10,95 дюймов Full HD+, защитное стекло - Asahi. Фронтальная камера 5 мпикс, основная - 13 мпикс. Аккумулятор неплох - 9000 мАч, несмотря на такую мощность, вес устройства - 580 г, а толщина - 8,3 мм, неплохо.

Корпус металлический, в компании заявляют, что он обеспечивает возможность падений с высоты до 1 м без повреждений. Я бы все же не стал проверять это заявление на практике, если бы приобрел это изделие.

Сборку российских планшетов планируется наладить на линии Yadro Fab Dubna в подмосковной Дубне. Коммерческая доступность ожидается в конце этого года, а постепенно в Yadro готовы выйти на объем в 1 млн планшетов в год. Здесь возникает вопрос - а есть ли спрос в таком объеме на отечественный продукт? Ответ давно известен «распространите через жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ!». В качестве газа, понятно, могут выступать, например, ограничения на параллельный импорт и прочие «регуляторные меры».

5G планшет не поддерживает, так в России пока что нет сетей 5G. Появятся, в новых изделиях начнут ставить и соответствующий модуль. А Wi-Fi планшет поддерживает, в обоих диапазонах, как и LTE.

Готовы купить такой планшет вместо схожего по параметрам Apple iPad, если последний еще будет доступен к покупке в России за те же деньги? Кроме планшета Yadro представит также ноуты Kvadra Nau с диагоналями 14,1 и 15,6 дюймов.

Постепенно российский рынок начинает наполняться продуктами, позиционируемыми как российские - это, например, изделия F+ tech (планшет Life Tab Plus) и Аквариус (Aquarius Cmp NS220, Cmp NS208). Соответственно растут риски для тех, кто ориентируется на продукты, поступающие в Россию по параллельному импорту. В какой-то момент их ввоз может оказаться перекрыт, либо на эти изделия существенно вырастут цены. \\

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теги: электроника планшеты Yadro

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