Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой

13.06.2023, MForum.ru

На официальном сайте Honor появилась информация о смартфоне Honor 90 Lite, включая фото и характеристики модели, за исключением цены. Информация о цене должна появиться 6 июля, когда состоится глобальный анонс серии Honor 90 для мирового рынка.

Honor 90 Lite — модифицированная версия Honor X50i, которая впервые была представлена в Китае в апреле. С точки зрения дизайна 90 Lite очень похож на X50i, но отличается объем памяти, тыловая камера и скорость зарядки.

Honor 90 Lite оснащен 6,7-дюймовой LTPS-панелью с соотношением сторон 19,9:9, разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Новинка базируется на чипсете Dimensity 6020 и оснащена 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон получил 256 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 13 с оболочкой MagicOS 7.1.

Разрешение фронтальной камеры Honor 90 Lite – 16 Мп. Основная камера разрешением 108 Мп дополнена 5 Мп сверхширокоугольным объективом и 2 Мп камерой для макросъемки. Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Также отменим боковой датчик отпечатков пальцев, две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS и порт USB-C. Купить новинку можно в цветах Midnight Black, Titanium Silver и Cyan Lake.