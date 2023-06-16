Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах

MForum.ru
16.06.2023,
Ожидается, что уже в ближайшее время нас ждет анонс смартфона Vivo X90S, который получит чипсет Dimensity 9200+. Но, благодаря вице-президенту Vivo China и генеральному директору по стратегии бренда и продукции Цзя Цзиндонгу, уже появилась возможность увидеть дизайн устройства.
На фото представлен Vivo X90S в белом цвете. Он выглядит так же, как обычный Vivo X90, выпущенный еще в ноябре. Ожидается, что X90S сохранит основные характеристики X90, а чипсет станет единственным существенным изменением. Также источник опубликовал фото iQOO 11S в зеленом цвете. Как и X90 и X90S, iQOO 11S выглядит идентично iQOO 11 и, судя по слухам, должен предлагать обновленный чипсет Dimensity 9300.
© Антон Печеровый,
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