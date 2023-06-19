Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG

MForum.ru
19.06.2023,
Nokia работает над телефоном среднего класса под названием Nokia G42. Устройство недавно было замечено на сайте тестирования Geekbench, теперь оно появилось в базе данных органа Bluetooth SIG. Кроме того, сертификацию Bluetooth SIG получил еще один смартфон Nokia – G310 5G.
Сертификация Bluetooth SIG подтверждает, что телефоны Nokia с номерами моделей TA-1573 и TA-1591/TA-1581 дебютируют на рынке под названиями Nokia G310 5G и Nokia G42 5G. Согласно спискам Bluetooth SIG, Nokia G42 5G и Nokia G310 5G будут оснащены 6,5-дюймовыми ЖК-панелями с V-образным вырезом. Экран будет поддерживать разрешение HD+ (720x1612 пикселей, соотношение сторон 20:9), частоту обновления 90 Гц и яркость до 560 нит. Экран будет защищен Gorilla Glass 3.
В части «железа» речь идет о Snapdragon 480 Plus 5G и программной составляющей с ОС Android 13. На Geekbench был замечен Nokia G42 5G с 4 ГБ оперативной памяти. В других сообщениях утверждается, что он также будет поставляться в варианте с 6 ГБ ОЗУ и предлагать до 128 ГБ встроенной памяти. В настоящее время нет информации о конфигурациях камеры или емкости аккумулятора устройства.
Как видно выше, Nokia G42 5G и Nokia G310 5G имеют одинаковый дисплей и чипсет. В настоящее время неизвестно, будут ли другие характеристики этих телефонов одинаковыми или разными.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.06. [Новости компаний] Технологии: Nokia предлагает операторам зарабатывать на нарезке ресурсов сети / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] Геополитика и телеком: В Европе хотят запретить использование телеком-решений Huawei, но все еще не решаются / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru
17.05. [Новости компаний] Оборудование: Кризис позади? Российские операторы смогут получить десятки тысяч BS Nokia и Ericsson / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72s анонсирован в Европе / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90s представят 26 июня / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Amazfit Pop 3S с 1.96” AMOLED-дисплеем и звонками через Bluetooth / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru
08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru