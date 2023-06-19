Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG

MForum.ru

Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG

19.06.2023, MForum.ru

Nokia работает над телефоном среднего класса под названием Nokia G42. Устройство недавно было замечено на сайте тестирования Geekbench, теперь оно появилось в базе данных органа Bluetooth SIG. Кроме того, сертификацию Bluetooth SIG получил еще один смартфон Nokia – G310 5G.

Сертификация Bluetooth SIG подтверждает, что телефоны Nokia с номерами моделей TA-1573 и TA-1591/TA-1581 дебютируют на рынке под названиями Nokia G310 5G и Nokia G42 5G. Согласно спискам Bluetooth SIG, Nokia G42 5G и Nokia G310 5G будут оснащены 6,5-дюймовыми ЖК-панелями с V-образным вырезом. Экран будет поддерживать разрешение HD+ (720x1612 пикселей, соотношение сторон 20:9), частоту обновления 90 Гц и яркость до 560 нит. Экран будет защищен Gorilla Glass 3.

В части «железа» речь идет о Snapdragon 480 Plus 5G и программной составляющей с ОС Android 13. На Geekbench был замечен Nokia G42 5G с 4 ГБ оперативной памяти. В других сообщениях утверждается, что он также будет поставляться в варианте с 6 ГБ ОЗУ и предлагать до 128 ГБ встроенной памяти. В настоящее время нет информации о конфигурациях камеры или емкости аккумулятора устройства.

Анонсы: Nokia G42 5G, Nokia G310 5G сертифицированы Bluetooth SIG

Как видно выше, Nokia G42 5G и Nokia G310 5G имеют одинаковый дисплей и чипсет. В настоящее время неизвестно, будут ли другие характеристики этих телефонов одинаковыми или разными.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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