Слухи: Vivo X90s представят 26 июня

MForum.ru
20.06.2023,
Vivo представит смартфон X90s 26 июня на специальном мероприятии в Китае. Эта новость была официально опубликована на канале Vivo в Weibo, вместе с коллекцией уличных фотографий, снятых на него.
Vivo передала X90 фотографу Mangum Алексу Уэббу, у которого яркий и красочный стиль, который прекрасно демонстрирует возможности vivo X90.
В части «железа» ожидается, что Vivo X90s будет использовать новый чипсет Dimensity 9200+, но в остальном он будет идентичен или близок к X90 на базе Dimensity 9200.
Таким образом, можно ожидать 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1260x2800 пикселей и частотой 120 Гц, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4810 мАч с зарядкой 120 Вт. Что касается камер, X90s получит 50-мегапиксельную камеру размером 1 / 1,49 дюйма, 12-мегапиксельную камеру с 2-кратным зумом и 12-мегапиксельную сверхширокую камеру. На передней панели разместилась 32-мегапиксельная камера для селфи.
© Антон Печеровый,
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