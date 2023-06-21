Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы

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Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы

21.06.2023, MForum.ru

Компания Noise выпустила в Индии умные часы NoiseFit Crew Pro. Это обновленная версия NoisFit Crew, дебютировавших в феврале этого года.

Анонсы: NoiseFit Crew Pro – AMOLED-дисплей и до 7 дней автономной работы

NoiseFit Crew Pro поставляются с круглым циферблатом, металлическим цельным корпусом и кожаными ремешками. Они имеют 1,47-дюймовый AMOLED-экран разрешением 240 x 240 пикселей и пиковой яркостью 550 нит. С правой стороны находится функционирующая вращающаяся заводная головка, а также физическая кнопка. Умные часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68.

В части функций контроля здоровья, NoiseFit Crew Pro получил монитор сердечного ритма 24×7, датчик SpO2, трекер сна и монитор женского цикла. Новинка также способна измерять уровень стресса и предлагать сеансы дыхания. Носимое устройство поддерживает более 120 спортивных режимов. Автономность поддерживается аккумулятором емкостью 300 мАч, который обеспечивает 7 дней использования.

NoiseFit Crew Pro получили встроенный динамик и микрофон для звонков по Bluetooth, а также доступ к последним журналам и хранение до 10 контактов. Умные часы обладают такими функциями как отображение уведомлений, обновления запасов, быстрый ответ, управление музыкой и камерой, интеллектуальный режим «Не беспокоить» и калькулятор.

Стоимость NoiseFit Crew Pro составляет 2199 рупий. Они уже доступны для покупки в цветах Classic Black (кожа), Classic Blue, Classic Brown и Silver Grey на Flipkart и на официальном сайте бренда.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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